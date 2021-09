Angola assina memorando de entendimento para uso de energia solar com companhia americana

O Presidente João Lourenço presidiu ontem à assinatura de um memorando de entendimento entr e o governo angolano e a companhia americana Sun Africa que se vai envolver em planos de electrificação nomeadamnte nas provícias do Namibe, Cuando Cubango, Huíla e Cunene.

O memorando foi assinado no final de uma mesa redonda entre a delegação angolana e empresários americanos organizada pela Câmara do Comércio dos Estados Unidos, grande parte da qual decorreu à porta fechada para, nas palavras de um dos organziadores, “permitir uma troca franca de informações e opiniões”.

O presidente João Lourenço não assistiu qao encontro mas deslocou-se no final do mesmo à sala para presidir à assinatura do memorando que foi rubricado pelo ministro da Energia e Águras João Baptista Borges.

“Vamos tratar de electrificar todas as sedes municipais e também as principais comunas”, disse após a assinatura do memorando o ministro angolano que acrescentou que “a electrificação vai ser feita com base em soluções de energia renovável não convencional como é o caso da energia solar como se está já fazer na província de Benguela”.



“O plano prevê também a construção de sistemas de transporte de energia e a construção de sub-estações,” disse João Baptista Borges para quem a energia solar ‘é uma das grandes soluções para as zonas mais distantes do país.

A companhia akericana vai “mobilizar recursos financeiros junto do Exim Bank dos Estados Unidos ( o banco de apoio às exportações) para financiar este pacote importante do projecto”, disse o ministro angolano paa quem “issto é também reflexo da importância que os Estados Unidos dão à cooperação com Angola e da credibilildade do nosso país junto das instituições financeiras americanas”.

O memorando de entendimento inclui também inclui a consruçãdo sistema de abastecimento de água.