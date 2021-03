André Matsangaissa Jr. abandona a Junta Militar da Renamo

André Matsangaíssa Jr, um dos filhos de Andé Matsangaissa, fundador da Renamo, abandonou a autoproclamada Junta Militar da Renamo e entregou-se às forças governamentais.

Matsangaissa, que dirigia as operações de instabilidade de uma das frentes “Junta Militar”, foi recebido nesta segunda-feira pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, tendo após o encontro afirmado que abandona o grupo para dar contributo no desenvolvimento nacional.

“O objectivo que me leva a estar aqui, principalmente, é a paz; paz que deve haver no centro do país” disse Matsangaissa Jr.

Ele explicou que abandonou o grupo comandado por Mariano Nhongo em resposta ao apelo do líder do grupo de contacto para o processo de Desmobilização, Desmilitarização e Reintegração dos homens armados da Renamo, o também enviado especial do Secretário-geral das Nações Unidas para o diálogo político em Moçambique, o diplomata suíço Mirko Manzoni.

“Quando recebi o convite, preferi aceitar, como forma de estar deste lado, para um melhor diálogo com vista a acabar com o conflito na zona centro do país”, disse Matsangaissa.