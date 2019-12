Membros da família do fundador da Renamo raptados em Manica

O líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, Mariano Nhongo, denunciou nesta quarta-feira, 18, o rapto de quatro membros da família do fundador da Renamo, André Matsangaissa.

A esposa e três filhos de André Matsangaissa Júnior, sobrinho do primeiro presidente da Renamo, foram raptados no início da manhã na sua residência, no bairro Nhamaonha, nos arredores de Chimoio, capital da província moçambicana de Manica.

Matsangaisse Júnior juntou-se à autoproclamada Junta Militar da Renamo em Julho, nas vésperas da reunião extraordinária do grupo de dissidentes da Renamo, na Gorongosa.

Ele integra a direcção da autoproclamada Junta, liderada por Mariano Nhongo, um general da Renamo que criou a facção militar, após não reconhecer a liderança de Ossufo Momade.