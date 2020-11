Analistas angolanos vêem na provável eleição de Joe Biden "esperança de cooperação mais activa"

Analistas em Luanda falam das vantagens da eleição de Joe Biden ao cargo de Presidente dos Estados Unidos. Para falar sobre o assunto, ouvimos os analistas políticos Valentim Fernandes, Sebastião Martins e o jurista Luís Jimbo.

As eleições nos Estados Unidos da América longe de ser um assunto exclusivo dos americanos, também mobilizou as atenções de toda a comunidade internacional e os angolanos não foram exceção.

Para a sociedade civil angolana a provável eleição de Joe Biden pode fazer "renascer as esperanças de uma cooperação mais activa e recíproca", em detrimento da administração Trump que, "praticamente não apresentou propostas inovadoras para o continente africano".



O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, felicitou, esta semana o candidato democrata, pela sua eleição ao cargo de Presidente dos Estados Unidos da América, destacando também a conquista histórica de Kamala Harris, a futura Vice-Presidente.



Na mensagem, João Lourenço sublinhou que “a vitória da democracia” coloca Joe Biden na liderança dos EUA e confere ao Presidente eleito “a grande responsabilidade de reconstruir a unidade nacional do país e trabalhar para garantir a paz, a estabilidade e a segurança mundiais”.



As autoridades angolanas dizem que nunca conheceram desníveis no desenvolvimento das relações entre os dois Estados. Pensam que a nova administração vai trabalhar na mesma velocidade com que as anteriores administrações trabalharam para reforçar, desenvolver e caminhar de mãos dadas com Angola.