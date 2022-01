Análise: Moçambique deve melhorar a sua capacidade de pagar dívidas

Especialistas dizem que apesar da decisão do Fundo Monetário Internacional (FMI) de retomar às negociações com Moçambique sobre um eventual apoio directo ao Orçamento de Estado, ainda existem aspectos que o país deve melhorar para puder ter um fácil acesso a mercados internacionais, entre os quais a capacidade de pagar as suas dívidas.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) suspendeu o apoio directo ao Orçamento de Estado de Moçambique, após a descoberta do escândalo das dívidas ocultas, e na próxima quinta-feira, 27, deverão arrancar as negociações entre aquela instituição financeira e o Governo moçambicano, com vista à retomada desse apoio.

O representante do FMI em Moçambique, Alexis Cirkel, afirma que se não houver nenhum entrave, a retoma poderá vir a ser feita nos próximos meses.

A economista Leila Constantino recorda que foi a falta de confiança no Governo moçambicano que levou o FMI e outros doadores a suspenderem o apoio directo ao Orçamento de Estado.

Ela referiu que essa suspensão contribuiu para a baixa classificação de Moçambique nas agências de notação financeira, "e o regresso do FMI poderá ter impacto em alguns indicadores que são avaliados por essas agências, mas ainda há aspectos que precisam de ser melhorados, principalmente a capacidade de fazer face aos empréstimos que o país faz a nível internacional".

Outros economistas consideram também que a baixa classificação nas agências de cotação tem impacto nas instituições de crédito, sublinhando que o elevado endividamento tem, sobretudo, graves implicações para o cidadão comum, que sente as suas condições de vida a tornarem-se cada vez mais difíceis.

Para o economista João Mosca, a solução passa por Moçambique controlar o seu endividamento.

"O país tem das dívidas mais altas do mundo em relação ao seu Produto Interno Bruto, mas o problema não é só esse; Moçambique não tem capacidade de pagar as dívidas; o défice orçamental vai continuar, por muitos e longos anos; e o défice da balança de pagamentos vai continuar até que, suponhamos, o petróleo e o gás comecem a dar resultados".

