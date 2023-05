Alegado assassino de um proeminente analista iraquiano condenado à morte

Um tribunal iraquiano condenou à morte o alegado assassino do proeminente analista de segurança iraquiano Hisham al-Hashimi, quase três anos após o seu assassinato.



Um tribunal criminal condenou o agente da polícia Ahmed Hamdawi al-Kinani à morte pelo assassínio do analista, depois de o ter condenado por uma acusação de terrorismo, segundo um comunicado do Conselho Judicial Supremo do Iraque.

Um vídeo de al-Kinani que parece confessar o seu suposto envolvimento no crime foi divulgado pouco depois da sua detenção, há dois anos, mas muitos dizem que ele tinha o apoio de grupos armados.



Um familiar de al-Hashimi disse que a família estava satisfeita com o veredicto, mas afirmou que os mandantes do assassinato deveriam ser levados à justiça, para além dos executantes.



"Até agora, não sabemos quem está a apoiar o assassino de Hisham al-Hashimi e quem deu as ordens de execução", disse, falando sob condição de anonimato devido ao receio dos grupos armados.



A família manifestou a sua preocupação quanto à possibilidade de a sentença de domingo ser perdoada ou comutada no Tribunal de Cassação, ao qual o caso foi submetido.



Al-Hashimi, de 47 anos, foi morto a tiro em Julho de 2020, em frente à sua casa em Bagdade, por dois atacantes numa mota, depois de ter recebido ameaças de milícias apoiadas pelo Irão. O seu assassínio foi captado em imagens de vigilância e provocou um efeito arrepiante em todo o país, que já vivia um clima de medo entre os activistas que acusavam o governo de não conseguir controlar os poderosos grupos armados.



Comentador regular na televisão, al-Hashimi tornou-se conhecido no Iraque e no estrangeiro como um perito no funcionamento interno do grupo Estado Islâmico e aconselhou a coligação liderada pelos EUA durante os seus anos de longa batalha contra os extremistas.



Após a derrota territorial do Estado Islâmico, em Dezembro de 2017, tornou-se uma voz aberta que critica a crescente influência de algumas das milícias apoiadas pelo Irão que ajudaram a derrotar o EI.



Al-Kinani identificou-se como um agente da polícia com a patente de primeiro-tenente do Ministério do Interior no vídeo difundido pelos meios de comunicação social estatais em 2021. Pouco depois da sua detenção, dois oficiais de segurança, que falaram sob condição de anonimato, disseram à The Associated Press que ele estava ligado a um grupo de milícias, mas não especificaram qual.



A sua suposta confissão não reconheceu quaisquer ligações a grupos armados.



Após a decisão de domingo, o caso será remetido para o Tribunal de Cassação, que é um órgão judicial que analisa a decisão.



Muitos membros do governo e do sector da segurança têm ligações às poderosas milícias rivais que têm diferentes graus de incorporação no Estado iraquiano. Por esta razão, os sucessivos governos têm sido criticados por lhes permitirem actuar com impunidade.



Os assassinatos de activistas e outras vozes críticas tornaram-se generalizados no Iraque durante a repressão de um movimento de protesto em massa que eclodiu em 2019, com muitos a culparem as milícias apoiadas pelo Irão. Al-Hashimi terá recebido várias ameaças de tais grupos no período anterior à sua morte.