Alastra-se greve de caminhos de ferro em regiões do centro e sul de Angola

Os trabalhadores dos Caminho-de-Ferro de Moçâmedes (CFM) vão intensifcar a sua greve ao decidir paralisar a quase totalidade dos serviços ferroviáros em várias regiões do sul do país.

José Serviço Kanonguembi, primeiro Secretário da Comissão Sindical no CFM-Namibe disse à Voz da América, que, para além da paralisação dos serviços mínimos previstos para amanhã, poderão igualmente responsabilizar judicialmente o presidente do Conselho de Administração do CFM, Antonio Coelho, por alegadas ameaças e coação dos trabalhadores.

O sindicalista reafirma que 90% dos serviços de CFM nas prvíncias do Namibe, Huíla e Cuando Cubango)não vão funcionar.

Entretanto, Kanonguembi não põe de parte a possibilidade de negociações mas disse que terão de ser acompanhadas de greve

Mais de 1.500 trabalhadores dos CFM entraram em greve na quinta-feira, 16, para exigir melhores salários e condições de trabalho, mas na altura garantiram os serviços mínimos que vão agora também ser paralisados.

A Voz de América procurou ouvir o presidente do Conselho de Administração dos CFM com sede no Lubango, mas sem sucesso.