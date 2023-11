Trabalhadores dos Caminhos-de-Ferro de Moçâmedes em greve

Mais de 1.500 trabalhadores dos Caminhos de Ferro de Moçâmedes entraram em greve esta quinta feira exigind melhores salários e condiçõe de trabalho.

José Serviço Kanonnguembi, primeiro Secretário da Comissão Sindical, da Delegação do CFM na província do Namibe, confirmou a observação da greve simultânea em todas as delegações provinciais do CFM (Namibe, Huíla e Cuando Cubango) com a duração de seis dias.

O sindicalista disse ainda que a entidade patronal não tem colaborado com os representantes dos trabalhadores.

Wilson dos Santos Chivinda, primeiro Secretário da Comissão Sindical da Huíla confirmou à VOA que a greve abrange as províncias do Namibe da Huíla e do Cuando Cubango

Apenas vão circular os comboios urbanos, disse o sindicalista.

Não houve reacção pública da entidade patronal.