Agente da Mossad executado no Irão, segundo a IRNA

Um agente dos serviços secretos israelitas foi executado no sábado no Irão, segundo a IRNA, a agência noticiosa estatal iraniana.

O alegado agente foi acusado de roubar segredos e de os entregar à Mossad, a agência de serviços secretos israelita, disse a IRNA.

"Esta pessoa comunicava com os serviços estrangeiros, especificamente com a Mossad, recolhendo informações confidenciais e, com a participação de associados, fornecia documentos aos serviços estrangeiros, incluindo a Mossad", disse a IRNA.

A execução teve lugar em Zahedan, capital da província iraniana do Sistão e Baluchistão, no sudeste do Irão. Segundo a agência, o acusado entregou informações confidenciais a um "oficial da Mossad" com o objetivo de "fazer propaganda a grupos e organizações que se opõem à República Islâmica".

A execução ocorreu um dia depois de militantes Baluch terem atacado uma esquadra de polícia na província, matando 11 agentes de segurança e ferindo vários outros.

No sábado, foi realizado um funeral de Estado para os homens na cidade de Rask, onde ocorreu o ataque, de acordo com a televisão estatal.

Dois militantes do grupo Jaish al-Adl também foram mortos nos confrontos que se seguiram. A empobrecida província de Sistan e Baluchistão, que faz fronteira com o Afeganistão e o Paquistão, tem sido historicamente palco de confrontos entre as forças de segurança e os militantes sunitas.

A população da província é predominantemente muçulmana sunita, enquanto a maioria dos iranianos é xiita.

Em abril de 2022, os serviços secretos iranianos prenderam três pessoas que diziam pertencer a um grupo com ligações à Mossad, embora não seja claro se a pessoa executada era uma delas.