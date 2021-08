Afrobasket 2021: Cabo Verde passa aos quartos-de-final e Angola tem jogo de qualificação

A selecção de Cabo Verde classificou-se para os quartos-de-final do Afrobasket 2021, em masculino, que decorre em Kigali, ao vencer neste sábado, 28, a equipa da casa, o Ruanda, por 82-74, e ficar no primeiro lugar do Grupo A.

A superpotência do basquetebol africano, Angola, venceu a República Democrática do Congo (RDC), mas terá de fazer um jogo de qualificação para continuar na prova.

Depois de ter ganho Angola, na abertura da competição, e perdido frente à RDC, os Tubarões Martelo entraram dispostos a resolver a questão e chegaram a ter uma vantagem de 27 pontos.

No entanto, a equipa de Emanuel Trovoada caiu de rendimento e no último quarto tinha apenas quatro pontos de vantagem, o que levou o técnico a meter Ivan Almeida que, com dois cestos de três pontos cada, garantiu a vitória.

Cabo Verde passa automaticamente para os quartos-de-finais, enquanto o Ruanda e Angola podem ainda passar à fase seguinte, mas terão de jogar com o segundo e o terceiro lugar do Grupo B na próxima semana.

Angola venceu a República Democrática do Congo (RDC), por 73-58, depois de um empate, ao intervalo, a 37 pontos.

Onze vezes campeão continental, os angolanos enfrentam uma fase de transição, tendo tido, até agora, uma prestação abaixo das suas expectativas na prova.

No Grupo B, a surpresa de hoje ficou por conta da Guiné-Conacri que venceu o poderoso Egito por 86-78.