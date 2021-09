Afeganistão: Explosões em Jalalabad matam, pelo menos, duas pessoas

Três explosões mataram, pelo menos, duas pessoas morreram e feriram 20, neste sábado,18, na cidade de Jalalabad, no leste do Afeganistão, disse um oficial do Talibã.

"Até agora, temos informação de dois mortos e até 20 feridos", disse o oficial, que pediu para não ser identificado, acrescentando que um veículo de patrulha era o alvo.

"Mulheres e crianças estavam entre os feridos", disse ele.

Uma investigação está em andamento para determinar a extensão dos danos e a causa das explosões, acrescentou.

Os ataques são as primeiras explosões mortais desde a retirada americana do Afeganistão.

Um funcionário do departamento de saúde da província de Nangarhar disse à AFP que três pessoas morreram e 18 ficaram feridas.

Vários meios de comunicação locais reportaram que os ataques deixaram pelo menos dois mortos e 19 feridos.

Jalalabad é a capital de Nangarhar, o coração do grupo do Estado Islâmico do Afeganistão, que assumiu a responsabilidade por um ataque sangrento que matou mais de 100 pessoas no aeroporto de Cabul no final de Agosto.

O Talibã voltou ao poder em meados de Agosto, após derrubar o antigo governo, e prometeu restaurar a paz e a segurança no país.

Fotografias tiradas no local da explosão mostram uma viatura verde com uma bandeira branca do Talibã