Aeroporto de Cabul reabre para receber ajuda

O embaixador do Catar no Afeganistão disse que uma equipa técnica conseguiu reabrir o Aeroporto Hamid Karzai em Cabul, para receber ajuda, e que estará pronto para voos civis em breve.

A pista do Aeroporto Hamid Karzai foi reparada em cooperação com as autoridades do Afeganistão, disse o embaixador, de acordo com a Al Jazeera, citada pela Reuters.

O canal de notícias do Catar também disse que dois voos domésticos foram operados de Cabul para as cidades de Mazar-i-Sharif e Kandahar.