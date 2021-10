Administrador municipal do Songo morre enquanto discursava na presença do Presidente angolano

O administrador municipal do Songo, João da Silva Kussola, faleceu nesta quarta-feira, 27, no Uíge, enquanto fazia a apresentação da exposição dos produtos na bancada do município do Songo, na Feira Agrícola, na presença do Presidente da República.

Kussola caiu repentinamente ao chão e foi levado de emergência ao Hospital Geral do Uíge, onde viria a falecer

A VOA contactou a direcção do hospital, que indicou que “nenhuma voz está autorizada a falar sobre o sucedido”.

Não há informações sobre a causa da morte, mas fontes próximas indicam que ele enfrentava alguns problemas de saúde e que tomava medicamentos.

João da Silva Kussola sucedeu a Júnior Kudimuena no cargo do administrador municipal do Songo no ano passado.

O Presidente João Lourenço visitava a Feira Agrícola do Uíge num dos últimos pontos da visita que iniciou ontem ao Uíge.

Ontem, ele reuniu-se com o Governo provincial em que foram avaliados os diferentes projectos em curso na província e o respectivo grau de execução.

Ele também concedeu audiências separadas a representantes de entidades religiosas, autoridades tradicionais, jovens e empresários.

Nesta quinta-feira, ele inaugurou o Hospital do Catapa, visitou o Centro de Formação Tecnológica do Uíge e a Feira Agrícola.