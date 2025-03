Administração Trump está determinada a acabar com a guerra Rússia-Ucrânia, diz Rubio

O Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, chegará a Jeddah, Arábia Saudita, na segunda-feira, 10, para as negociações sobre a Ucrânia, enquanto o Presidente Donald Trump pressiona para intermediar um fim rápido da guerra Rússia-Ucrânia.

Durante a sua estadia em Jeddah, Rubio também se vai reunir com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman Al Saud para discutir formas de promover interesses partilhados na região e fortalecer a relação entre os Estados Unidos da América (EUA) e a Arábia Saudita, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce.

De acordo com o Departamento de Estado, Rubio “ressaltou a determinação do Presidente Trump de acabar com a guerra o mais rapidamente possível e enfatizou que todos os lados devem tomar medidas para garantir uma paz sustentável” numa chamada na sexta-feira com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha.



Na segunda-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, visitará o reino do Golfo para um encontro com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman.

Depois disso, uma delegação diplomática e militar ucraniana liderada pelo chefe de gabinete de Zelenskyy, Andriy Yermak, permanecerá na Arábia Saudita para conversações com as autoridades norte-americanas. A equipa ucraniana incluirá também Sybiha, o ministro da Defesa Rustem Umerov e o comandante militar Pavlo Palisa.



Rubio vai juntar-se ao Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Mike Waltz, e ao enviado especial de Trump, Steve Witkoff, para as negociações de Jeddah com as autoridades ucranianas.



Witkoff disse aos jornalistas que "a ideia é elaborar uma estrutura para um acordo de paz e também um cessar-fogo inicial".



As negociações entre os EUA e a Ucrânia terão lugar três semanas depois de as autoridades norte-americanas se terem reunido com as autoridades russas em Riade.



A Ucrânia disse estar “totalmente empenhada” no diálogo construtivo com os EUA e espera “discutir e concordar com as decisões e medidas necessárias”.



“A Ucrânia tem procurado a paz desde o primeiro segundo desta guerra. Propostas realistas estão em cima da mesa. O segredo é agir de forma rápida e eficaz”, escreveu Zelenskyy no X, no sábado.

Após a sua visita à Arábia Saudita, Rubio viajará para Charlevoix, no Canadá, para a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do Grupo dos Sete (G7) de 12 a 14 de março.

Numa declaração conjunta após as negociações à margem da Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro, os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 sublinharam o seu empenho em ajudar a "alcançar uma paz duradoura" e "reafirmaram a necessidade de desenvolver garantias de segurança robustas" para a Ucrânia.



“Quaisquer novas sanções adicionais após fevereiro devem estar ligadas à realização de esforços reais e de boa-fé por parte da Federação Russa para pôr fim duradouro à guerra contra a Ucrânia”, acrescentou a declaração conjunta.