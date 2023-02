Actriz Raquel Welch morre aos 82 anos

A actriz norte-americana Raquel Welch morreu aos 82 anos de idade, nesta quarta-feira, 15.

A notícia foi confirmada pelo seu empresário, que não revelou a causa da morte.

Fontes próximas adiantaram que ele teve um breve doença antes de morrer.

Quando Raquel Welch vestiu um biquíni de pele de veado para um épico do cinema das cavernas de 1966, ela tornou-se um dos símbolos sexuais mais destacados do seu tempo, um papel do qual ela nunca se sentiu capaz de escapar.



O filme foi medíocre, mas o cartaz de "Um milhão de anos AC" deu a volta ao mundo, levando-a consigo e tornando ambos uma parte indelével da história do cinema.



"Com o lançamento daquele famoso póster do filme, de uma só vez, tudo na minha vida mudou e tudo sobre o meu verdadeiro eu foi varrido", escreveu Welch na sua autobiografia de 2010, "Beyond the Cleavage".

Filha de boliviano e americano à procura de fama



O jornal The New York Times a descreveu em 1967 como "um monumento maravilhoso para as mulheres", enquanto a revista Playboy disse que ela era "a mulher mais desejada da década de 1970".

Welch ficou em terceiro lugar na lista das "100 estrelas mais sexies do século 20" da revista "Playboy", publicada em 1998.



A actriz nasceu Jo Raquel Tejada, a 5 de setembro de 1940, em Chicago, filha de um engenheiro aeronáutico boliviano e uma americana.



Ela cresceu na Califórnia, teve aulas de balé e ganhou o primeiro de vários títulos de beleza adolescente aos 14 anos.



Mais tarde, Raquel casou-se com seu namorado do colégio, James Welch, antes dos 20 anos e tiveram dois filhoas antes de se mudarem para Dallas, onde ela trabalhou como modelo e num restaurante.



Em 1963, voltou para Los Angeles para tentar a carreira artística e conheceu o agente e futuro marido, Patrick Curtis.



A carreira de atriz começou com uma série de participações em filmes menores, incluindo o musical de 1964 "Roustabout", cuja estrela principal foi Elvis Presley.



De seguida, ela foi escolhida pelo estúdio 20th Century Fox para ser a protagonista do filme de ficção científica de 1966, "Fantastic Voyage".



No mesmo ano, ela teve um papel principal em "One Million Years BC (Um milhão de anos antes de Cristo", um filme de fantasia sem um texto interessante, mas com uma mulher das cavernas vestida de biquíni.



Em 1967, Welch casou-se com Curtis em Paris.



Raquel Welch fez uma série de filmes no final dos anos de 1960 e 1970, mas permaneceu restrita ao seu estatuto de beldade.



Em 1969 ela apareceu na primeira cena de sexo inter-racial de Hollywood com Jim Brown em "100 Rifles" e, de seguida, fez o seu papel mais controverso: uma heroína transexual no explícito "Myra Breckinridge".



O fanfarrão "Os Três Mosqueteiros" (1973), no qual interpretou a costureira da rainha, rendeu-lhe o Globo de Ouro de melhor atriz.



Amante da ioga, Welch mais tarde lançou-se no negócio do bem-estar, com 0 seu programa "Total Beauty and Fitness" em 1984.

Em 2008, aos 68 anos, ela se divorciou de seu quarto marido, Richard Palmer, 14 anos mais novo.