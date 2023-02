Activista Luther "King" diz que seu processo foi político e não jurídico

O activista angolano Luther “King” Campos, que saiu em liberdade na sexta-feira, 17, mesmo depois de ter sido condenado a um ano e 10 meses de prisão, com pena suspensa, lamenta o facto de todo o processo ter sido político e não jurídico.



Mais de um ano após a sua prisão, ele diz que o seu estado de saúde ainda é débil e, por isso, lança um apelo de socorro para recolha de contribuições com vista a tratamento no exterior.

Detido a 12 de Janeiro de 2022, na sequência de uma greve dos taxistas, em Luanda, Luther “King” mantém a convicção em relação ao estado do país e lamenta ter sido alvo de um processo político.



“Sobre a decisão, como tudo foi político eu prefiro não comentar, foi tudo político a olho nu, todo mundo deu-se conta”, afirma o activista quem acrescenta que a família está feliz pela libertação dele “porque houve muito desgaste psicológico e físico para alguém que foi preso inocentemente, então, não é fácil”.

Luther “King”, que diz-se preocupado com o seu estado de saúde, faz apelo à população com um grito de socorro para “recolha de contribuições com vista a se deslocar ao exterior do país para se tratar.



"Sinto-me bem por ter restituído a liberdade, mas a saúde não está nada boa, a minha saúde mesmo inspira cuidados”, conclui.



O juiz Biscai Cassoma decidiu na sexta-feira, 17, ter ficado provado que o arguido cometeu o crime de instigação pública, mas isentou o activista dos crimes de ultraje ao Estado, seus símbolos e órgãos, rebelião e associação criminosa.



Ele ditou a condenação de um ano e 10 meses de prisão, pagamento de 100 mil kwanzas (cerca de 200 dólares) de taxa de justiça e indemnização oficiosa ao Estado no valor de 500 mil kwanzas (cerca de 1000 dólares).



O juiz, no entanto, suspendeu a pena por um período de cinco anos “por razões de doença grave” do arguido, “sob a condição de não voltar a praticar crimes da mesma natureza geradoras de situações iguais”.