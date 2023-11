Abriu concurso para administração do novo aeroporto de Luanda

Angola espera arrecadar 700 milhões de dólares num contrato de administração do novo aeroporto internacional de Luanda recentemente inaugurado, disse a agência de notícias Bloomberg.

O governo angolano abriu hoje um concurso público para a administração do aeroporto por um período de até 40 anos e segundo o ministro dos transportes Ricard Viegas de Abreu o governo já recebeu várias cartas manifestando interesse por parte de companhias da Europa, Médio Oriente, África e ÁSIA.

O ministro disse à Bloomberg favorcer propostas de companhias operadoras de aeroportos em deterimento de propostas de fundos de investimento, acrescentando não esperar que haja 20 concorrentes ao processo.

“Não há 20 ou 50 operadoras com a capacidade de administrar este aeroporto”, disse.

Uma decisão final deverá ser anunciada dentro de nove a 10 meses, acrescentou .

O novo aeroporto foi inaugurado no passado dia 10 com muitos criticos a afirmarem que poderá ser um “elefante branco” sem utilidade para o país.

O ministro dos transportes Ricardo de Abreu disse que o aeroporto tem que atraír carga “não para nós mas para outros países”, fazendo notar que a ideia é que será um “hub”, uma plataforma de transporte de mercadorias.

“Este é um hub da TAAG mas estamos a olhar de uma forma mais abrangente que a TAAG”, afirmou.

TAAG vai tirar vantagem do novo aeroporto

Sabe-se que a TAAG espera tirar vantagem do novo aeroporto particularmente pelo facto de ser a única companhia aérea do sul de África que oferece viagens diretas para a América do Sul.

Um recente acordo com a companhia brasileira GOL vai permitir à companhia angolana oferecer 100 destinos através do sub continente americano

A TAAG anunciou entretanto na exposição Dubai Airshow que vai comprar oito motores GEnx-1B à companhia GE Aerospace e um sobressalente para a sua fronte de Boeigns 787 cuja compra foi anunciada no mês passado

Além da encomenda das aeronaves, a TAAG assinou também um acordo de serviços TrueChoice, que cobre a frota existente de cinco aeronaves Boeing 777-300ER, com motor GE90.

A TAAG, disse recentemtne Eduardo Fairen director da companhia à revista Africa Report, pretende a nível regional ter 25 destinos no continente africano. onde actualmente tem 9 e expandir os seus destinos intercontinentas de quatro (São Paulo, Havana, LÇisboam e Madrid) para 10 até 2027.