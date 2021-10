Abdulrazak Gurnah, Nobel de Literatura

O tanzaniano Abdulrazak Gurnah é o vencedor do Prémio Nobel de Literatura 2021.

Ao fazer o anúncio nesta quinta-feira, 7, a Academia Sueca destacou a "penetração intransigente e compassiva dos efeitos do colonialismo e do destino do refugiado no abismo entre culturas e continentes".

Com 10 livros publicados, Gurnah tem por temática central o refugiado e os seus dramas.

Natural de Gurnah, onde nasceu em 1948, cresceu na ilha de Zanzibar e chegou ao Reino Unido em 1960 como refugiado.

Aos 21 anos, ele começou a escrever, sendo a primeira obra "Memory of Departure", lançada em 1987 e que conta a história de um jovem talentoso que tenta uma nova vida sob a protecção do tio em Nairobi, mas em vez disso é humilhado e regressou para sua família problemática, incluindo um pai alcoólatra e uma irmã que é forçada a se prostituir.

"Pilgrims Way" (1988), "Dottie" (1990) e "Paradise" (1994) foram os livros seguintes do romancista.

Em 2020, lançou a sua obra mais recente "Afterlives", lançada em 2020, que descreve a saga de um jovem que é forçado a ir para a guerra ao lado dos alemães e torna-se dependente de um oficial que o explora sexualmente.