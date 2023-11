A polícia alemã diz que a situação dos reféns no aeroporto de Hamburgo terminou

A situação de reféns no aeroporto de Hamburgo terminou na tarde de domingo, cerca de 18 horas depois de um homem ter conduzido o seu veículo através dos portões do aeroporto com a sua filha de 4 anos no interior, de acordo com as autoridades.

O homem foi preso e a menina parece não ter sofrido ferimentos. A polícia de Hamburgo tweetou que "a situação de reféns terminou. O suspeito deixou o carro com a sua filha... A criança parece estar ilesa".



A polícia também disse que "o homem foi preso pelos serviços de emergência sem resistência".



O aeroporto da cidade do norte da Alemanha estava encerrado aos passageiros e os voos cancelados desde sábado à noite, quando o homem, que estava armado, atravessou um portão do aeroporto com o seu veículo e disparou duas vezes para o ar com uma arma, segundo a agência noticiosa alemã dpa. O homem conduziu o veículo até ao exterior de um terminal e estacionou-o debaixo de um avião.



As autoridades disseram que a esposa do homem já os tinha contactado anteriormente sobre o rapto de uma criança.



A polícia disse que o homem de 35 anos tinha a sua filha de 4 anos dentro do carro, que teria tirado à força da mãe numa possível batalha pela custódia.



Um psicólogo esteve a negociar com o homem durante 18 horas. Ninguém ficou ferido durante o impasse, uma vez que o aeroporto foi evacuado, segundo a polícia.



A mãe da menina raptada também chegou ao aeroporto no domingo de manhã e estava a receber apoio psicológico, informou a agência noticiosa alemã dpa.

Um pediatra também chegou ao aeroporto para cuidar da menina quando a tomada de reféns terminar, informou a dpa.



Mais de 100 voos foram cancelados e vários aviões foram desviados. Milhares de viajantes foram afetados pelo impasse e centenas foram alojados em hotéis nas proximidades.