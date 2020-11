A Dinamarca quer desenterrar 'martas zombies' que ressurgiram de valas comuns

O governo da Dinamarca disse na sexta-feira que quer desenterrar martas que foram abatidas para evitar a disseminação do coronavírus, depois de algumas terem ressurgido de valas comuns.

A Dinamarca ordenou que todos a criação de martas, fosse eliminada no início deste mês, depois de descobrir que 12 pessoas foram infectadas por uma estirpe mutante do vírus que causa a Covid-19, que passou de humanos para martas e de volta aos humanos.

A decisão levou à destruição de 17 milhões de animais e à renúncia do ministro da Agricultura e Alimentos Morgens Jensen, na semana passada, depois de ter sido determinado que a ordem era ilegal.

As martas ou visons foram mortas e lançadas em trincheiras numa área militar no oeste da Dinamarca e cobertas com dois metros de solo. Mas centenas começaram a ressurgir, expulsas do solo pelo que as autoridades dizem ser o gás da sua decomposição. Os jornais referem-se isso como "martas zombies".

O substituto de Jensen, Rasmus Prehn, disse na sexta-feira que apoia a ideia de desenterrar os animais e incinerá-los. Ele disse que pediu à agência de proteção ambiental para investigar se isso poderia ser feito, e o parlamento seria informado sobre o assunto na segunda-feira.