2023 em Cabo Verde: Posições políticas desencontradas e qualificação ao CAN

Em termos políticos, o ano 2023 fica marcado pelo desencontro de posições entre o governo e o Presidente da República no tocante à votação de uma resolução da ONU sobre o conflito Israel – Hamas, no qual Cabo Verde se absteve.

O Presidente estranhou a abstenção do país na resolução da ONU sobre corredores humanitários, com José Maria Neves a pedir mais diálogo, concertação entre os diferentes órgãos de soberania.

O analista político e antigo ministro da Comunicação Social, José António dos Reis considera de grande importância o acerto de posições em matérias importantes para a vida do país e na arena internacional.

O Parlamento rejeitou o projeto de resolução apresentado pelo PAICV para a celebração oficial do centenário de Amílcar Cabral.

O deputado Rui Semedo disse que se tratou de um dia triste, porquanto na sua opinião, se negou o reconhecimento a um líder histórico que contribuiu para a independência do país e uma figura reconhecida mundial.

No início de Novembro, as autoridades sanitárias anunciavam a confirmação de dois novos casos de Dengue, após o envio da amostra para o Instituto Pasteur de Dakar no Senegal.

A greve de dois dias realizada pelos professores cabo-verdianos, foi outra nota de destaque no ano prestes a terminar. Eles exigiam aumento salarial na ordem dos 36 por cento, o que o ministro da Educação, Amadeu Cruz, disse ser de momento impossível, devido à questões orçamentais.

Já mesmo a terminar o ano, no dia 14 de Dezembro, o Primeiro Ministro Ulisses Correia e Silva dava a boa notícia de que o país tinha sido selecionado para um terceiro compacto do Milleniun Challenge Account, dos Estados Unidos.

A morte da cantora luso-cabo-verdiana Sara Tavares, a 19 de Novembro, marcou pela negativa o ano. Sara Tavares tinha 45 anos e há mais de uma década lhe tinha sido diagnosticado um tumor no cérebro.

No futebol, a Seleção sénior masculina classificou-se para o CAN 2024, cuja fase final será disputada a partir de Janeiro do próximo ano na Costa do Marfim.

No desporto, referência também para a conquista do título de campeão do mundo de Kitesurf’-2023 no Brasil, do atleta Airton Cozzolino; Steven Mendes Furtado, campeão do mundo de Muay Thaï WKN; Avelino Rodrigues, bicampeão mundial na categoria Master Physique; e a seleção feminina de Vôlei de Praia campeã do torneio qualificativo da Zona II para os Jogos Olímpicos.