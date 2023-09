Angola longe de alcançar as metas de desenvolvimento sustentável

À semelhança dos tímidos avanços registados em África em relação às metas dos objectivos de desenvolvimento do milénio, muitos especialistas admitem igual fracasso quanto às metas dos objectivos de desenvolvimento sustentável até 2030.



Este é um dos vários assuntos que dominam os debates na assembleia geral das Nações Unidas, que decorre em Nova Iorque, e no continente africano, mais uma vez, é posto à prova em relação às suas capacidades internas para cumprir mais este desafio.



O Presidente João Lourenço, na qualidade de presidente da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), considerou "crucial” examinar em conjunto os progressos alcançados na implementação dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável ao nível das diferentes regiões do mundo.



O Chefe de Estado Angolano defendeu, por isso, um esforço conjugado entre a região e os parceiros internacionais, sem constrangimentos e obstáculos, com vista ao cumprimento dos objectivos de desenvolvimento.



João Lourenço falou, também, das consequências das alterações climáticas na região da África Austral, realçando os efeitos nocivos das mesmas sobre as economias da região.



À medida que os anos passam e 2030 se aproxima, o cumprimento das metas dos objectivos de desenvolvimento sustentável estão em contradição com a realidade que muitos países do continente.



Para falar sobre o assunto, ouvimos Sérgio Calundungo, especialista em projetos de desenvolvimento, o ambientalista Vladimir Russo e o analista político Albino Pakisi.

Calundungo não tem dúvidas que Angola está muito aquém do que era desejável, mas reconhece que tem havido algum esforço das autoridades.

Acompanhe: