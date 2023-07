Bagdad: Manifestantes tentam invadir Zona Verde após queima do Alcorão na Dinamarca

Centenas de manifestantes tentaram invadir a fortemente fortificada Zona Verde de Bagdad, que abriga embaixadas estrangeiras e a sede do governo iraquiano, na madrugada de sábado, após relatos de que um grupo ultranacionalista queimou uma cópia do Alcorão em frente à Embaixada do Iraque em Copenhague.

As forças de segurança repeliram os manifestantes, que bloquearam a ponte Jumhuriya que leva à Zona Verde, impedindo-os de chegar à Embaixada da Dinamarca. O protesto ocorreu dois dias depois que pessoas enfurecidas com a planeada queima do livro sagrado islâmico na Suécia invadiram a Embaixada da Suécia em Bagdad.

Os manifestantes ocuparam o posto diplomático por várias horas, agitando bandeiras e cartazes mostrando o influente clérigo xiita iraquiano e líder político Muqtada al-Sadr, e ateando um pequeno incêndio. A equipa da embaixada havia sido evacuada um dia antes. Horas depois, o primeiro-ministro do Iraque cortou relações diplomáticas com a Suécia em protesto contra a profanação do Alcorão.

Um requerente de asilo iraquiano que queimou uma cópia do Alcorão durante uma manifestação no mês passado em Estocolmo ameaçou fazer a mesma coisa novamente na quinta-feira, mas não chegou a atear fogo ao livro. Ele, no entanto, chutou e pisou o livro, e fez o mesmo com uma bandeira iraquiana e uma foto de Sadr e do líder supremo do Irão, o aiatolá Ali Khamenei.

Na tarde de sexta-feira, milhares protestaram pacificamente no Iraque e em outros países de maioria muçulmana. Também na sexta-feira, de acordo com relatos da mídia dinamarquesa, membros do grupo ultranacionalista Danske Patrioter queimaram uma cópia do Alcorão e uma bandeira iraquiana em frente à Embaixada do Iraque em Copenhague, transmitindo a ação ao vivo no Facebook. A porta-voz da polícia de Copenhague, Trine Fisker, disse à Associated Press que "uma manifestação muito pequena" com menos de 10 pessoas ocorreu na tarde de sexta-feira do outro lado da rua da embaixada iraquiana e que um livro foi queimado. Fisker disse que o "ângulo político não cabe à polícia comentar", mas o "evento foi pacífico... do ponto de vista da polícia".

O incidente gerou protestos em Bagdad durante a noite. Cantando em apoio a Sadr e carregando imagens do proeminente líder e a bandeira associada ao seu movimento, junto com a bandeira iraquiana, centenas de manifestantes tentaram entrar na Zona Verde e entraram em confronto com as forças de segurança antes de se dispersarem.

Em comunicado este sábado, o Ministério das Relações Exteriores do Iraque condenou “em termos fortes e repetidos, o incidente de abuso contra o Alcorão Sagrado e a bandeira da República do Iraque em frente à Embaixada do Iraque na Dinamarca”. Apelou à comunidade internacional “para se posicionar com urgência e responsabilidade diante dessas atrocidades que violam a paz social e a coexistência em todo o mundo”. a declaração lida.