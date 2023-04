Pesquisa revela que cai índice de aceitação da liderança de Putin

No rescaldo da invasão da Ucrânia pelo Presidente russo Vladimir Putin no ano passado, as atitudes globais em relação à liderança da Rússia mudaram drasticamente, com grandes maiorias da população em dezenas de países a declarar desaprovação do Kremlin. Os dados compilados a partir de inquéritos a milhares de pessoas em 137 países e regiões revelam um declínio acentuado na aprovação do Kremlin, de acordo com um relatório divulgado pela organização Gallup na terça-feira, 25.

Globalmente, 57% dos inquiridos afirmaram desaprovar a liderança da Rússia em 2022, contra apenas 38% no ano anterior. Apenas 21% dos inquiridos disseram que aprovam a liderança da Rússia, contra 33% em 2021. Tanto os números de aprovação quanto de desaprovação foram os mais extremos que o Gallup mediu desde que, em 2007, começou a fazer a pergunta como parte de sua pesquisa anual que acompanha as atitudes em relação aos líderes globais.

Embora a impressão das pessoas sobre a liderança da Rússia tenha variado de país para país no inquérito, o resultado global foi um agravamento da imagem pública da sua liderança em todos os países. A mudança foi mais proeminente na América Latina e nas Caraíbas, onde a media do índice de aprovação caiu 21 pontos percentuais, para 16%, enquanto a media do índice de desaprovação subiu 30 pontos, para 61%.

Mesmo em partes de África e da Ásia onde a influência russa continua a ser forte, a mudança foi negativa. No Norte de África e no Médio Oriente, as taxas de desaprovação aumentaram 12 pontos, para 55%. Na África Subsariana, onde a Rússia mantém operações de influência activa, as taxas de desaprovação ainda subiram de 21% para 32%, piorando mesmo em países cujos líderes se recusaram a condenar a guerra.