Nova ronda de conversações de paz entre governo federal da Etiópia e TPLF

Uma nova ronda de conversações começou esta segunda-feira entre o governo da Etiópia e os representantes regionais do Tigray para resolver os pormenores militares e outros pormenores da assinatura, na semana passada, de uma cessação "permanente" das hostilidades num conflito de dois anos que se pensa ter morto centenas de milhares de pessoas.

As reuniões no Quénia envolvem os comandantes militares de ambas as partes juntamente com os principais negociadores políticos. Entre as questões que deverão ser discutidas incluem-se a forma de acompanhar o acordo e o restabelecimento do acesso à ajuda humanitária e aos serviços básicos para a região de Tigray do norte da Etiópia, que está cortada há meses.

Um funcionário familiarizado com as conversações promovidas pelo governo queniano diz que se espera que estas continuem até quarta-feira. O funcionário falou sob condição de anonimato, porque não estavam autorizados a falar publicamente.

Entre os que facilitaram e participaram nas conversações encontram-se o enviado da União Africana e o ex-presidente nigeriano Olesegun Obasanjo, o ex-presidente queniano Uhuru Kenyatta e oficiais militares nigerianos, sul-africanos e quenianos. Os Estados Unidos e a Autoridade Intergovernamental Regional para o Desenvolvimento são observadores.

A vizinha Eritreia, cujas forças têm lutado ao lado das etíopes, não é parte nas conversações de paz, e o acordo da semana passada não menciona directamente o país.