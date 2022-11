Activistas temem pelos trabalhadores do Qatar quando holofotes do Campeonato do Mundo se apagarem

A poucos dias da realização do Campeonato do Mundo no Qatar, grupos de direitos temem que uma janela para abordar a exploração generalizada de trabalhadores estrangeiros possa fechar-se em breve.

O longo período que antecede o Campeonato do Mundo deste mês trouxe um escrutínio sem precedentes ao tratamento dos milhões de trabalhadores estrangeiros na nação árabe do Golfo que construíram estádios e outras infra-estruturas, e que irão equipar hotéis e varrer as ruas durante o maior evento desportivo do mundo.

Face às fortes críticas internacionais, o Qatar decretou uma série de reformas nos últimos anos, incluindo o desmantelamento parcial de um sistema que ligava os trabalhadores aos seus empregadores e a promulgação de um salário mínimo - mudanças elogiadas pela ONU, bem como por grupos de direitos.

Mas os activistas dizem que os abusos que vão desde salários não pagos a condições de trabalho duras num dos países mais quentes da Terra, ainda são generalizados, e que os trabalhadores - que estão impedidos de formar sindicatos ou fazer greve - têm poucos caminhos realistas para obter justiça.

Também se preocupam com o que acontece após o fim do torneio de um mês, em Dezembro, quando os holofotes internacionais se apgam e os empregadores cortam os seus salários.

O Qatar diz que lidera a região nas reformas laborais e que o progresso continuará após o Campeonato do Mundo. Responsáveis do emir no poder têm-se mostrado críticos, acusando-os de ignorarem as reformas e de destacarem injustamente a primeira nação árabe ou muçulmana a receber a Taça.

Qatar e a dependência de mão de obra estrangeira

O Qatar, tal como outros países do Golfo, depende de milhões de trabalhadores estrangeiros, que constituem a maioria da população e quase 95% da força de trabalho - todos, desde executivos de empresas altamente remunerados a trabalhadores da construção civil.

O Qatar desmantelou grande parte do que é conhecido como o sistema "kafala", que ligava os trabalhadores aos seus empregadores e tornava virtualmente impossível para eles abandonarem ou mudarem de emprego sem autorização. Mas os grupos de direitos dizem que grande parte desse sistema sobrevive de formas diferentes e mais informais.

Os trabalhadores têm muitas vezes de pagar taxas de recrutamento exorbitantes, contraindo dívidas mesmo antes de chegarem. E os empregadores ainda podem cancelar vistos ou denunciar aqueles que se demitem por "fuga", uma violação criminosa.

"Se um trabalhador migrante se deixa um emprego que não lhes paga há vários meses, existe apenas um risco real de não conseguirem esse dinheiro de volta", disse Michael Page, da Human Rights Watch em Nova Iorque.

Equidem, um grupo de direitos laborais com sede em Londres, publicou recentemente um longo relatório documentando abusos em mais de uma dúzia de hotéis do Campeonato do Mundo, onde diz que os trabalhadores de África e da Ásia enfrentam assédio sexual, discriminação, roubo de salários e riscos para a saúde e segurança.

Qatar proibe sindicatos e protestos

Ella Knight, uma investigadora da Amnistia Internacional com sede em Londres, diz que muitos migrantes que trabalham como guardas de segurança ou empregados domésticos passam meses ou mesmo anos sem um dia de folga, apesar de leis que exigem pelo menos um por semana.

"A impunidade continua a ser um enorme problema, pelo que os empregadores não são responsabilizados ou não são penalizados de uma forma que impeça a repetição de abusos", disse ela.

A lei do Catar proíbe os trabalhadores de formar sindicatos ou de encenar protestos, e as autoridades restringem fortemente o acesso dos trabalhadores aos meios de comunicação social. A polícia deteve pelo menos 60 trabalhadores que fizeram greve por causa de salários não pagos em Agosto. No ano passado, dois repórteres noruegueses foram detidos enquanto reportavam sobre trabalhadores migrantes.

Malcolm Bidali, um segurança queniano que tinha mantido um blog anónimo sobre a situação dos trabalhadores, foi detido durante três meses - incluindo 28 dias em regime de isolamento - e multado em 6.800 dólares antes de deixar o país no ano passado.

Num artigo sobre a sua provação, ele disse que as reformas do Qatar "parecem esplêndidas" no papel, mas que a realidade no terreno é diferente, com as autoridades aparentemente mais interessadas em silenciar a dissidência do que em penalizar os empregadores abusivos.

"Não posso deixar de me perguntar o que espera os trabalhadores migrantes após o Campeonato do Mundo", escreveu ele. "Se os trabalhadores ainda vivem em condições horríveis, se os trabalhadores ainda passam meses sem remuneração, se os trabalhadores ainda não podem mudar livremente de emprego, se os trabalhadores domésticos ainda não conseguem obter justiça, o que acontece quando ninguém está a ver"?

O Qatar defendeu as suas reformas e diz que continuará a salvaguardar o bem-estar dos trabalhadores após o Campeonato do Mundo.

"O Qatar sempre reconheceu que ainda há trabalho a fazer, nomeadamente para responsabilizar empregadores sem escrúpulos - como é o caso de qualquer país em todo o mundo", disse Ali Al-Ansari, o órgão de comunicação social do Qatar nos Estados Unidos, numa declaração.

"Já estamos a ver o número de infracções a diminuir de ano para ano à medida que o cumprimento aumenta entre os empregadores".

FIFA exortada a criar fundo de recompensa para os trabalhadores

Os activistas dos direitos laborais dizem que o Qatar ainda deve indemnizações àqueles que trabalharam em projectos de infra-estruturas do Campeonato Mundial de Futebol que remontam à adjudicação do torneio em 2010 - anos antes de as reformas serem promulgadas. A Amnistia diz que as autoridades não investigaram as mortes de trabalhadores durante esse período.

A Amnistia e outros grupos de direitos exortam agora o órgão dirigente do futebol FIFA a estabelecer um fundo de 440 milhões de dólares - equivalente ao dinheiro total do prémio do torneio - para compensar os trabalhadores, um apelo que várias federações apoiam. O organismo mundial de futebol afirmou estar aberto à ideia.

O Qatar criou o seu próprio fundo em 2018 para compensar os trabalhadores que se lesionem no trabalho ou que não sejam pagos, o que Al-Ansari disse ter pago cerca de 270 milhões de dólares só neste ano civil. Ele não comentou directamente sobre os pedidos de um fundo de reparação maior.

Page, da Human Rights Watch, diz que os pagamentos consideráveis das autoridades do Qatar, que apenas cobrem os pedidos de indemnização nos últimos anos, mostram a importância de estabelecer um fundo maior para fazer face aos "abusos muito graves" que tiveram lugar nos vários anos antes das reformas serem promulgadas.

"Se esta é a sua posição agora, no calor dos holofotes, qual vai ser a sua posição - as autoridades do Qatar - após o Campeonato Mundial, em termos de reformas e de protecção dos trabalhadores migrantes, quando os holofotes se apagarem? Penso que isso é realmente preocupante", disse ele.