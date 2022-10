Ataques russos em “grande escala” atingem a rede de energia da Ucrânia

A Rússia lançou novos ataques de mísseis de “larga escala” em instalações civis de energia da Ucrânia, causando cortes em todo o país, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy no seu discurso regular em vídeo no sábado (22).

Os comentários de Zelenskyy ocorrem quando a guerra se aproxima da sua marca de oito meses na segunda-feira, 24 de outubro.

As autoridades ucranianas dizem que quase 1,5 milhão de residências em todo o país ficaram sem eletricidade.

Mas Zelenskyy disse que a maioria dos mísseis e drones russos estavam a ser derrubados, reiterando uma declaração anterior dos militares ucranianos de que derrubou 18 dos 33 mísseis de cruzeiro lançados do ar e do mar, no sábado.

“É claro que ainda não temos capacidade técnica para derrubar 100% dos mísseis russos e atacar drones. Tenho certeza de que, aos poucos, conseguiremos isso, com a ajuda de nossos parceiros", disse Zelenskyy.

A Rússia intensificou os seus ataques às centrais de energia, sistemas de abastecimento de água e outras infraestruturas importantes da Ucrânia, nas últimas duas semanas.

As áreas visadas pelos últimos ataques incluem Khmelnytskiy e Lutsk, no oeste do país, e a cidade central de Uman.

Khmelnytskiy, que abrigava cerca de 275.000 pessoas antes da guerra, ficou sem eletricidade, logo após a imprensa local reportar várias explosões no sábado, disseram autoridades regionais.

Uman, que tinha cerca de 100.000 habitantes antes da guerra, também foi mergulhada na escuridão depois de um foguete atingir uma estação de energia próxima.

Economizar energia

Em Lutsk, uma cidade de 215.000 habitantes, a eletricidade foi parcialmente interrompida, quando mísseis russos atingiram instalações de energia locais, disseram as autoridades.

As autoridades de Khmelnytskiy e Lutsk pediram aos moradores que armazenem água.

Ataques aéreos e cortes de energia também foram reportados, em Odesa, no sul, na cidade central de Dnipro e Zaporizhzhia, no sudeste do país.

A empresa nacional de energia, Ukrenerho, continuou a exortar todos os ucranianos a economizar energia.

No seu discurso no sábado, Zelenskyy disse que as autoridades conseguiram restaurar a energia em várias regiões.

"O principal alvo dos terroristas é a energia", disse ele.

Na capital, Kyiv, e regiões vizinhas, os apagões entraram em vigor no sábado em resposta à redução do fornecimento de energia.

As autoridades ucranianas disseram que cerca de 40 por cento do sistema de energia eléctrica do país foi severamente danificado desde que a Rússia aumentou os ataques à infraestrutura civil da Ucrânia.

Zelenskyy havia dito anteriormente que 30% das centrais de energia da Ucrânia foram destruídas por ataques russos desde 10 de Outubro.

O primeiro-ministro Denys Shmyhal alertou que a intensificação dos ataques com mísseis e drones criará uma nova onda de refugiados da Ucrânia.

"Se não houver mais electricidade, aquecimento, água na Ucrânia, isso pode desencadear um novo tsunami de migração", disse à edição de domingo do jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung.