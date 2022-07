Confrontos tribais originam recolha obrigatória em duas cidades sudanesas 

CARTUM, 16 Jul (Reuters) - Autoridades sudanesas decretaram a recolha obrigatoria em duas cidades, no sudeste do estado do Nilo Azul, perto da fronteira com a Etiópia, após vários dias de confrontos tribais que, segundo elas, deixaram 31 mortos e 39 feridos.

Os confrontos se espalharam em várias cidades, na quarta-feira, após a morte de um fazendeiro, antes das forças de segurança controlarem a situação, lê-se num comunicado do governo regional do estado do Nilo Azul.

O comunicado disse que 16 lojas foram destruídas e a recolha foi declarada nas cidades de Damazin e Roseires.

Foram registados episódios esporádicos de violência, em várias regiões do Sudão, incluindo regiões costeiras do leste e oeste de Darfur, apesar de um acordo de paz nacional assinado por alguns grupos rebeldes, em 2020.

A facção mais poderosa do Movimento de Libertação Popular do Sudão-Norte, grupo rebelde activo nos estados de Kordofan do Sul e Nilo Azul, não assinou o acordo.

Os militares do Sudão tomaram o poder de um governo de transição liderado por civis, em Outubro de 2021, desencadeando protestos antimilitares em massa, que continuam por mais de oito meses.