Saúde em Foco: O que é a varíola do macaco? O dr. Sérgio Massora ajuda-nos a entender

De Angola e Moçambique chegaram-nos questões sobre a varíola do macaco, mas temos também reportagens do Brasil e como convidado, a partir de Maputo, está o dr. Sérgio Massora, Microbiólogo do Centro de Investigação em Saúde de Manhiça O programa Saúde em Foco é transmitido às sextas-feiras às 16h30 UTC. Todas as semanas falamos sobre saúde, dos Estados Unidos da América para o mundo inteiro, com convidados especiais no campo social e da saúde. O programa é apresentado por Mayra de Lassalette. Hora UTC: 1630 - Duração: 60 min