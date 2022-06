Washington Fora d’Horas: Continua polémica do livro "problemático" em Moçambique

No media source currently available

Angola – Partidos queixam-se do atraso na entrega do financiamento da campanha eleitoral pelo Estado; Moçambique: Ministra da Educação retira livro "problemático" da circulação e suspende comissão de avaliação; Cabo Verde – Presidente não vai a cimeira da CEDEAO por limitações financeiras; Guiné-Bissau – Detidos a 1 de Fevereiro em más condições de saúde e sem julgamento à vista; Notícias na VOA com ligação directa desde Washington DC as últimas da política, as melhores do entretenimento e desporto todos os dias informação ao vivo no nosso Facebook!