Washington Fora d’Horas 1 de Junho: Depois de 3 mortos em Caculo Cabaça, Ministro angolano promete acompanhar situação

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Angola – Ministro promete seguir diferendo entre trabalhadores e empresa chinesa em Caculo Cabaça; Moçambique: Presidente Filipe Nyusi destaca esforço da Rússia para evitar o pior na guerra na Ucrânia; Guiné-Bissau – Apenas 25 por cento das crianças com HIV/Sida têm acesso a tratamento; Cabo Verde: Preços de combustíveis voltam a subir e chegam a 54 por cento em um ano; Joe Biden decidiu fornecer sistema avançado de foguetes à Ucrânia. Notícias na VOA com ligação directa desde Washington DC as últimas da política, as melhores do entretenimento e desporto todos os dias informação ao vivo no nosso Facebook!