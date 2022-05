Washington Fora d’Horas 13 de Maio: Moçambique quer que igrejas e ONGs prestem contas ao Estado

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Guine-Bissau – Presidente reúne partidos e aborda dissolução do parlamento São Tomé e Príncipe - Sindicato critica confiscação de equipamentos de jornalista e novo líder será eleito neste fim de semana Moçambique - Lei no parlamento vai obrigar igrejas e organizações não governamentais a prestar contas ao Estado Notícias na VOA com ligação directa desde Washington DC as últimas da política, as melhores do entretenimento e desporto todos os dias informação ao vivo no nosso Facebook!