Washington Fora d’Horas 29 de Abril 2022

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

*Angola – MPLA preparar marcha de apoio à política de saúde. *Uganda disposto a enviar tropas para Moçambique *Guiné-Bissau - Polícia detém cidadão português com 100 passaportes *Jazz: Entrevista com Albino Mbie Notícias na VOA com ligação directa desde Washington DC as últimas da política, as melhores do entretenimento e desporto todos os dias informação ao vivo no nosso Facebook!