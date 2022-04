Costa do Marfim,: quando milícias zelam pela segurança das populaçōes

No media source currently available

Em áreas remotas do norte da Costa do Marfim, os milicianos conhecidos como Dozos complementam a segurança do Estado por entre uma ameaça de maior instabilidade. Os analistas alertam para um fraco Estado de direito e as tensões intercomunais que podem levar a um aumento das tensões. Grupos ligados ao Estado islâmico e à Al Qaeda sediadas no vizinho Burkina Faso e no Mali levaram a cabo ataques na Costa do Marfim várias vezes nos últimos dois anos.