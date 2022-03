Banco Mundial: África do Sul é o país mais desigual do mundo

A África do Sul é o país mais desigual do mundo, com a raça a jogar um factor determinante numa sociedade onde 10% da população possui mais de 80% da riqueza, Segundo um relatório do Banco Mundial.

"A África do Sul... é o país mais desigual do mundo, classificando-se em primeiro lugar entre 164 países", disse a instituição sediada em Washington num relatório intitulado "Desigualdade na África Austral".

Quase trinta anos após o fim do apartheid, "a raça continua a ser um factor chave da elevada desigualdade na África do Sul, devido ao seu impacto na educação e no mercado de trabalho", afirmou.

Quando a raça é considerada como um factor de desigualdade de rendimentos, o relatório acrescenta, "a sua contribuição para a desigualdade de rendimentos atinge 41 por cento, enquanto a contribuição da educação é reduzida para 30 por cento".

"O legado do colonialismo e do apartheid, enraizado na segregação racial e espacial, continua a reforçar a desigualdade".

Os vizinhos do país que compõem o resto da União Aduaneira da África Austral - Botswana, Eswatini, Lesoto e Namíbia - todos terminam no topo da lista dos países mais desiguais do mundo.

O género também desempenha um papel importante.

Na região, as mulheres ganham em média 30% menos do que os homens com o mesmo nível de educação.

O fosso salarial entre homens e mulheres atinge 38% na Namíbia e na África do Sul.

A distribuição desigual das terras agrícolas é também um factor de desigualdade, especialmente nas zonas rurais.

Na Namíbia, 70% dos 39,7 milhões de hectares de terras agrícolas comerciais "ainda pertencem aos namibianos de ascendência europeia", disse o Banco Mundial.

O relatório foi produzido antes da pandemia de Covid-19 e os seus autores utilizaram o coeficiente de Gini - um indicador de desigualdade de rendimentos - para classificar os países.

(AFP)