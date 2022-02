Guerra na Ucrânia: Zelenskyy anuncia conversações com a Rússia

O presidente da Ucrânia Volodomy Zelenskyy anunciou hoje que delegações do seu país e da Rússia se vão reunir sem pré-condições.

Desconhecem-se de momento mais pormenores e onde é que as conversações se vão realizar.

Anteriormente a Ucrânia continuava a recusar negociar com a Rússia na Bielorússia como proposto por Moscovo mas o presidente ucraniano Volodomyr Zelenskyy disse ter falado com o seu homólogo bielorusso Alexander Lukashensko mas não deu outros pormenores.

A Ucrânia tinha anteriormente acusado a Bielorússia de ter permitido que o seu território fosse usado como ponto de ataque por tropas russas.

No quarto dia da invasão russa à Ucrânia forças russas e ucranianas continuavam hoje envolvidas em combates pelo controlo da cidade de Kharkiv e da capital Kyiv enquantos países ocidentais e o Japão intensificam medidas para isolar a Rússia .

Tropas russas entraram hoje na cidade de Kharkiv, a segunda maior do país a cerca de 40 quilómetros da fronteira com a Rússia, onde prosseguem combates.

As autoridades ucranianas acusaram forças russas de terem feito explodir um gaseoduto o que poderá causar “uma catástrofe ambiental” apelando aos cidadãos para tomarem medidas de precaução.

A Ucrânia disse também ter interceptado um míssil russo que tinha como alvo uma barragem que caso seja destruída irá provocar cheias e destruição na zona da capital.

Uma fonte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse que “a resistência é maior do que os russos esperavam particularmente no norte da Ucrânia".

Essa fonte disse que forças russas tinham disparado mais de 200 missies balisticos e “cruise” desde que a invasão começou a maioria dos quais teve como objectivo alvos militares.

Entidades oficiais russas disseram que as suas forças estão a registar “progressos sólidos” para eliminar “a ameaça terrorista”.

Um porta voz do ministério da Defesa russo disse que 821 alvos militares tinham sido atingidos incluindo 87 tanques e outros alvos.

O porta voz disse que forças russas tinham assumido controlo da cidade de Melitopol 35 quilómetros da costa do Mar de Azov e que separatistas apoiados pela Rússia tinha feito progressos significativos na região leste de Donbas.

Sanções à Rússia intensificam-se

A França e a Noruega anunciaram hoje que proibiram acesso ao seu espaço aéreo de todos os vôos de companhias russas juntando-se assim a outros países europeus que adoptaram essa medida.

Os ministros dos negócios estrangeiros do G 7 vão reunir-se hoje para coordenar as sanções depois de ontem a União Europeia e os Estados Unidos terem anunciado que vão suspender “certos bancos” russos de terem acesso ao sistema SWIFT usado para as trocas bancárias em redor do mundo.

O Japão que faz parte do G-7 anunciou apoiar essa medidas

Foi também já acordado que os países europeus e os Estados Unidos vão impedir que o banco central russo tenha acesso aos mercados financeiros internacionais

O banco central russo emitiu um comunicado afirmando que as instituiçõs financeiras russas não estão em perigo e apelando aos cidadão russo para não entrarem em pânico.

Há o perigo de uma corrida aos depósitos por parte dos cidadãos russos quando os bancos reabrirem na segunda-feira.

A Alemanha anunciou entretanto que vai enviar para a Ucrania 1.000 armas anti-tanque e 500 misseis anti aéreos “o mais rápidamente possível”

Milhares de ucranianos continua entretanto a fugir para países vizinhos provocando engarrafamentos nas fronteiras com filas de veículos de dezenas de quilómetros.

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados disse que mais de 200.000 pessoas ja se refugiaram nos países vizinhos