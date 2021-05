Índia regista cerca de 3700 mortes por Covid-19 em 24 horas

A Índia continua a ser gravemente atingida pela pandemia de coronavírus, documentando um novo recorde nacional, neste domingo, de cerca de 3.700 mortes em 24 horas, e mais de 390 mil novas infecções.

Mesmo assim, a Índia começou a contar os votos das eleições estaduais, embora o Supremo Tribunal de Madras tenha criticado a Comissão Eleitoral do país por não impedir comícios políticos que desrespeitavam as restrições da COVID-19, a doença causada pelo coronavírus.

O presidente do tribunal, Sanjib Banerjee, chamou a comissão de “singularmente responsável” pelo aumento de novos casos.

Embora na Índia se localize a maior empresa fabricante mundial de vacinas, o Serum Institute of India, apenas 2% dos seus 1,3 bilhão de habitantes foram vacinados até agora, de acordo com relatórios.

O país expandiu a elegibilidade à vacina, no sábado,1, para qualquer pessoa maior de 18 anos, mas muitos locais reportaram que não tinham nenhuma vacina. Muitos na Índia culpam Adar Poonawalla, diretor executivo do Serum Institute, pela lacuna.

Mas ele resistiu aos ataques.

“O nível de expectativa e agressão é realmente sem precedentes”, disse Poonawala ao jornal The Sunday Times, na Inglaterra. “Vou ficar aqui mais tempo, porque não quero voltar a essa situação.”

“Tudo cai sobre os meus ombros, mas não posso fazer isso sozinho”, disse ele. “Não acho que nem mesmo Deus poderia ter previsto que ficaria tão mau.”

Mas depois de duras críticas nas redes sociais no sábado, o bilionário de 40 anos postou no Twitter que voltaria para a Índia: “Tive uma reunião excelente com todos os nossos parceiros e partes interessadas no Reino Unido. Enquanto isso, tenho o prazer de afirmar que a produção da COVISHIELD (vacina da AstraZeneca feita na Índia) está a todo vapor em Pune. Espero controlar as operações, após meu retorno, em alguns dias.

O New York Times reportou que o governo da Índia havia concluído uma avaliação de ameaça e anunciou que o chefe do Instituto Serum receberia protecção policial.

Poonawalla também anunciou no Twitter que “como um gesto filantrópico” o Instituto Serum baixaria os preços da sua vacina, que ele disse que “permitiria mais vacinações e salvaria inúmeras vidas”.

Brasil

Taiwan disse que enviou um contentor de ajuda para a Índia, incluindo suprimentos de oxigénio muito necessários.

Noutros lugares, no Brasil, milhares de pessoas ignoraram o seu próprio aumento de coronavirus, no sábado, para marchar nas ruas de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro em apoio ao presidente Jair Bolsonaro.

O país sul-americano registou mais de 406 mil mortes, incluindo mais de 2.600 ,no sábado. O Brasil perde apenas para os Estados Unidos em mortes de COVID-19. Os EUA têm mais de 576.700 mortes, de acordo com o Johns Hopkins Coronavirus Resource Center.

Bolsonaro, que se opõe às restrições à pandemia postas em prática por governadores, disse, recentemente ,que o exército "poderia sair para a rua um dia, para garantir ... a liberdade de ir e vir". Algumas dísticos de sábado pediam uma "intervenção militar" e fortalecimento dos poderes de Bolsonaro.

Wuhan

Enquanto isso, em Wuhan, o epicentro do surto de coronavírus na China, milhares participaram num Festival de Música de Morango de dois dias, que começou, no sábado.

O festival foi forçado a ficar online devido à pandemia de um ano atrás. Embora barreiras tenham sido colocadas separando a multidão e o pessoal de segurança aplicando restrições, cerca de 11 mil pessoas dançaram e cantaram com as suas bandas favoritas em três palcos. Alguns participantes usavam máscaras e muitos não, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Mais de 152 milhões de infecções globais por COVID foram reportadas, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Os EUA têm 32,3 milhões, a Índia 19,5 milhões e o Brasil 14,7 milhões.