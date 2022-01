Índia proíbe financiamento às Missionárias da Caridade de Madre Teresa de Calcutá

A Índia decidiu bloquear o fluxo de fundos estrangeiros para as Missionárias da Caridade, o que ocorre em meio a uma resistência de nacionalistas hindus de direita que acusam missionários cristãos de converter hindus contra a sua vontade ou oferecendo subornos.

O grupo está entre os mais proeminentes de milhares de organizações sem fins lucrativos, instituições de caridade religiosas e grupos de direitos humanos que enfrentam uma proibição de financiamento sob regras aprovadas pelo governo do primeiro-ministro Narendra Modi como parte de um escrutínio mais rígido desses grupos sob a Lei de Regulamentação de Contribuições Estrangeiras.

O congelamento efectivo das doações estrangeiras da instituição de caridade está a ser visto pelos críticos como parte da segmentação das minorias religiosas por parte da linha dura hindu desde que o Partido Bharatiya Janata do primeiro-ministro Narendra Modi chegou ao poder.

"Se você deseja criar um impacto, escolha ícones. Quando você segmenta ícones visíveis e reverenciados, o seu valor de choque é muito maior e não há nada na Índia mais proeminente, mais confiável e respeitado do que os Missionários da Caridade", disse Valson Thampu, ex-director de uma das melhores faculdades da Índia, a St. Stephen's.

Nas sete décadas desde que foi iniciada pela primeira vez por Madre Teresa na cidade indiana de Calcutá, as Missionárias da Caridade conquistaram reconhecimento global pelo trabalho humanitário entre as pessoas mais pobres. Na Índia, ela administra lares para crianças abandonadas e clínicas e hospícios em muitos estados.

O Ministério do Interior disse que não renova a licença das Missionárias de Caridade para receber fundos estrangeiros por causa de "contribuições adversas". Não disse quais eram essas contribuições. As doações de milhões de dólares no exterior são uma fonte de financiamento importante para os programas de caridade.

A proibição de financiamento veio dias depois que a polícia apresentou uma queixa contra o director de um orfanato administrado pelas Missionárias da Caridade no estado de Gujarat, por supostamente tentar converter meninas ao cristianismo. As freiras da casa negaram as acusações.

Entre as organizações cujas licenças de acesso a fundos estrangeiros não foram renovadas estão organizações sem fins lucrativos cristãs e muçulmanas, grupos que trabalham com comunidades tribais ou com questões de direitos humanos, particularmente aqueles que têm criticado o governo, dizem analistas políticos. O Greenpeace e a Amnistia Internacional estão entre aqueles cujas contas foram congeladas.

A proibição do financiamento estrangeiro das Missionárias da Caridade surpreendeu muitos.

"É chocante que a instituição de caridade, com o seu longo histórico de serviço entre os destituídos e pobres, não tenha sido poupada. Eles estão a enviar uma mensagem clara para os outros de que qualquer pessoa pode ser tocada", disse Niranjan Sahoo, analista político da Observer Research Foundation em Nova Delhi.

"Isso está a sufocar completamente o espaço num país que ainda é secular e permite que as pessoas propaguem a sua religião. Cortar as fontes de financiamento garante que esses direitos não possam ser exercidos", disse ele.

Os críticos apontam para a crescente polarização religiosa na Índia desde que o Partido Bharatiya Janata chegou ao poder em 2014. No entanto, embora a atenção muitas vezes se concentre em ataques a muçulmanos por grupos de vigilantes hindus, grupos cristãos dizem que ataques que têm como alvo a sua comunidade, que compreende cerca de 2,4% da população da Índia, também estão a aumentar.