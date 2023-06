Índia: Fortalecimento de tempestade ciclónica coloca estados costeiros em alerta

AHMEDABAD, Índia/NOVA DÉLHI 10 de junho (Reuters) - Os estados indianos de Gujarat, Maharashtra, Goa e outras regiões costeiras estão em alerta após meteorologistas alertarem que uma tempestade ciclônica sobre o mar da Arábia se intensificaria nas próximas 24 horas.

As autoridades disseram às comunidades pesqueiras para interromper as operações pelos próximos cinco dias no mar da Arábia oriental e central e ao longo da região indiana de Saurastra e Kutch, antes do ciclone Biparjoy.

O Departamento Meteorológico Indiano (IMD), que categorizou Biparjoy como uma "tempestade muito severa", disse, neste sábado (10) que o sistema meteorológico estava centrado a cerca de 620 quilometros (385,25 milhas) a oeste-sudoeste da capital financeira, Mumbai.

"É muito provável que se intensifique ainda mais e se mova para o norte-nordeste gradualmente durante as próximas 24 horas", disse o IMD em comunicado. O mesmo alertou sobre fortes chuvas em locais isolados no estado de Kerala e na região costeira de Karnataka nos próximos três dias.

O IMD esperava que as chuvas de monção chegassem ao estado de Kerala, no extremo sul, a 4 de Junho, mas a formação de Biparjoy atrasou isso.

Em Gujarat, os 13 distritos costeiros do sul de Gujarat, a península de Saurashtra e Kutch foram colocados em alerta.

"Estamos totalmente preparados para lidar com qualquer situação", disse Kamal Dayani, secretário-chefe adicional do departamento de receita do estado, à Reuters.

Equipes da Força Nacional de Resposta a Desastres e da Força Estadual de Resposta a Desastres foram destacadas nos distritos que provavelmente serão afectados pela tempestade.

O Departamento de Eletricidade está de prontidão para interrupções no fornecimento de energia.