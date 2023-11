Índia estuda novo poço para libertar trabalhadores presos em túneis

Socorristas indianos estão a considerar a possibilidade de abrir um poço vertical para libertar 41 homens presos num túnel que desmoronou, depois de as perfurações no local terem sido interrompidas devido ao receio de novos desmoronamentos e à extensão dos esforços para a segunda semana.



As escavadoras têm estado a remover terra, betão e entulho do túnel em construção no estado de Uttarakhand, no norte dos Himalaias, desde o passado domingo, depois de uma parte do túnel ter desabado.



Os esforços de salvamento têm sido retardados pela queda contínua de escombros, bem como por avarias repetidas das máquinas pesadas de perfuração, que são cruciais, tendo a força aérea de enviar duas vezes novos equipamentos por via aérea.



A perfuração através das toneladas de escombros foi interrompida na sexta-feira, depois de um estalido ter criado uma "situação de pânico", segundo as autoridades.



As operações foram então interrompidas devido à possibilidade de "mais desmoronamentos", afirmou a empresa governamental de auto-estradas e infra-estruturas, NHIDCL.



"Estão a ser envidados todos os esforços possíveis", declarou no domingo o Ministro dos Transportes Rodoviários, Nitin Gadkari, depois de visitar o local.



O ministro afirmou que, se a máquina de perfuração fosse reparada, seria possível chegar aos homens até terça-feira, mas disse que as equipas estavam também a considerar várias rotas alternativas.



Os familiares dos trabalhadores soterrados, que falaram com os homens através da rádio, disseram que as condições eram sombrias e o moral baixo.

"Estão em lágrimas... começaram a perguntar-nos se estamos a mentir sobre os esforços de salvamento que estão a ser feitos para os salvar", disse um familiar aos jornalistas no final do dia de sábado, sem dar o seu nome