Índia: Agricultores em protesto bloqueiam estradas

Milhares de agricultores indianos bloquearam estradas no país neste sábado, 6 Fevereiro, enquanto intensificavam o seu protesto de 10 semanas para exigir a revogação de três leis agrícolas.

Em alguns lugares, os agricultores usaram tractores e pedras para bloquear estradas, em outros entoaram slogans e agitaram bandeiras ou agacharam-se ao longo de estradas por três horas no que é visto como um protesto "simbólico".

Quase 50 mil membros da segurança foram destacados na capital indiana, cujo acesso o governo bloqueou aos fazendeiros com barreiras de cimento e aço e arame farpado fora de três locais principais onde os manifestantes estão acampados desde o final de Novembro.

Os manifestantes, no entanto, disseram que não farão o bloqueio de estradas na capital, que testemunhou violência e confrontos quando alguns agricultores romperam as barricadas da polícia durante um comício a 26 de Janeiro.

Embora se esperasse que os protestos diminuíssem, eles ganharam um novo ímpeto nos últimos dias, com milhares juntando-se aos locais de protesto nas fronteiras de Nova Delhi e jurando não regressar até que as leis contenciosas sejam canceladas.

O governo diz que as leis em questão vão reformar a agricultura indiana, vão atrair investimentos privados e melhorar a renda, mas os agricultores temem que acabarão por eliminar o apoio estatal para as culturas e prejudicar os seus meios de subsistência.

O governo defendeu as leis no parlamento na sexta-feira, 5 Fevereiro, e disse que os agricultores foram "induzidos" a acreditar que as leis acabariam por lhes tirar as suas terras. O ministro da Agricultura, Narendra Singh Tomar, disse ter dito aos agricultores que o governo está preparado para alterar as leis "embora não haja nada errado com elas". Mas ele não se ofereceu para retomar as negociações paralisadas.

À medida que os protestos continuam em espiral, eles atraem a atenção internacional. Horas antes do início dos bloqueios de estradas, o escritório de direitos humanos das Nações Unidas pediu aos agricultores e às autoridades indianas que "exercessem o máximo de contenção".

"Os direitos de reunião e expressão pacíficas devem ser protegidos tanto offline quanto online", disse o escritório no Twitter na sexta-feira. "É crucial encontrar soluções equitativas com o devido respeito aos #HumanRights para todos."

Em declaração na quinta-feira, a Embaixada dos Estados Unidos em Nova Delhi disse que incentiva as diferenças a serem resolvidas por meio do diálogo e descreveu os protestos pacíficos como uma "marca registada" de uma "democracia próspera".

"Em geral, os Estados Unidos acolhem com agrado medidas que melhorem a eficiência dos mercados indianos e atraiam mais investimentos do sector privado", acrescentou o comunicado.

Celebridades como Rihanna e a defensora do meio ambiente Greta Thunberg twittaram o seu apoio aos agricultores.

A maioria dos agricultores que protestavam acampados nas fronteiras de Delhi vem dos estados vizinhos de Punjab, Haryana e Uttar Pradesh, mas os líderes agrícolas dizem que têm o apoio da comunidade rural de todo o país.

Após a violência na capital indiana há dez dias, aumentou um déficit de confiança entre os agricultores e o governo, especialmente depois que os locais de protesto foram fortemente barricados, de acordo com analistas políticos.

A polícia afirma que as barricadas são necessárias para garantir que a violência que assolou a capital não se repita. Alguns agricultores e líderes da oposição, no entanto, chamaram as fortificações de "belicosas".

“É sem precedentes ver o governo literalmente barricando a si mesmo e sua sede de poder - Delhi”, escreveu o analista político Suhas Palshikar no jornal Indian Express, dizendo que envia uma mensagem dupla. "Uma é uma mensagem de desconfiança e desconsideração, a outra é a mensagem de que o poder e as pessoas estão claramente separados."