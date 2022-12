Árbitra ruandesa faz história no Mundial de Futebol

Especialistas em futebol dizem que os africanos vão lembrar-se com carinho do Mundial de Futebol da FIFA 2022 por vários motivos, entre eles a inclusão de Salima Rhadia Mukansanga, uma árbitra ruandesa que faz história no Qatar ao ser a primeira mulher africana a arbitrar um jogo do Mundial.



Para saber mais sobre Mukansanga e o significado de sua participação no Mundial de Futebol da FIFA de 2022, James Butty, da VOA, conversou com Eddie Nsabimana, repórter desportivo do The New Times.



A entrevista foi editada para concisão e clareza.



VOA: Conte-nos mais sobre Salima Radia Mukansanga



Eddie Nsabimana: Mukansanga é uma árbitra ruandesa da primeira divisão, o que faz há muito tempo.

Ela começou a arbitrar jogos de futebol ainda adolescente, onde supervisionou jogos da segunda divisão por mais de 10 anos.

VOA: Quando foi seu avanço significativo para a primeira divisão?



Nsabimana: Ela foi promovida à primeira divisão do Ruanda em 2018, o que significa que ela tem mais de quatro anos de experiência nessa divisão, o que a equipou com as habilidades certas para supervisionar jogos internacionais.



VOA: O Mundial de Futebol marca a sua primeira convocação para arbitrar um jogo internacional?



Nsabimana: O Mundial de Futebol da FIFA não é a sua primeira vez como árbitra num jogo internacional.

Mukansanga apitou na Taça das Nações Africanas de 2022 (CAN), realizada nos Camarões, onde teve um bom desempenho e supervisionou vários jogos, entre eles o confronto entre Guiné e Zimbabwe, onde todo o continente a conheceu.



VOA: O que é que acha que Mukansanga fez para chamar a atenção da FIFA para ela receber uma convocação para o Mundial?



Nsabimana: Acredito que o seu desempenho na AFCON foi onde a FIFA a viu pela primeira vez, o que a levou a receber a oportunidade de arbitrar jogos no Mundial de Futebol no Qatar.

"A Mukansanga não está no Mundial por acaso nem porque é mulher, está porque é excepcional no que faz." ele diz..



Mukansanga terá a companhia da árbitra francesa Stephanie Frappart e da árbitra japonesa Yoshimi Yamashita como as primeiras mulheres a arbitrarem o Mundial de Futebol masculino.