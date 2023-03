"Zungueiras" vão manifestar-se em Luanda

Vendedoras ambulantes de Luanda, as “Zungeiras” vão manifestar-se este sábado em Luanda contra o que dizem ser as constantes perseguições das autoridades políciais que acusam de extorsão e de fazer negócios com os seus produtos apreendidos, entre outras acusações.

A manifestação é organizada pelo Movimento de Mulheres pelos Direitos Civis e Políticos cuja dirigente Laurinda Gouveia diz não se poder admitir o que a mulher zungueira em Angola vem passando.

“Muitas mulheres zungueiras são perseguidas, são roubadas dos seus negócios, são violadas, são batidas são mortas e nós não podemos encarar isso de forma serena”, disse.

Zungeiras nas ruas de Luanda confirmaram à Voz da América as acusações.

Uma vendedora disse que tanto a polícia como fiscais quando confiscam os seus negócios “não entregam eles fazem também negócio com o nosso negócio que eles levam”

“Para te darem você tem que dar muito dinheiro”, acrescentou.

Lúcia Manuel, outra zungueira fez eco dessa acusação acrescentando que “polícia batem, polícia pisam negócio”.

“Neste momento o polÍcia já não está mais para chutar bandido está para chutar zungeuiras, e aqui onde nós procuramos o pão para os nossos filhos”, disse.

Vanessa Fortunato, comentarista angolana lamenta a situação por que passam as mulheres zungueiras e diz que “infelizmente a onda de ataque a mulheres zungueiras tem sido cada vez mais frequentes”.

A VOA contactou o porta voz da Polícia Nacional Subcomissário Mateus Rodrigues, que prometeu dar esclarecimentos a qualquer momento.

O porta-voz do Governo da Provincia de Luanda, Wilson dos Santos, garantiu que as autoridades estão preocupadas com a situação da mulher zungueira.

“O governo cria condições para vendedores e aqueles comerciantes que querem exercer o seu comercio em lugares seguros” , disse