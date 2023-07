Zimbabwe: Oposição lança campanha eleitoral com promessas de reformas

O líder do principal partido da oposição no Zimbabwe Nelson Chamisa iniciou hoje a sua campanha eleitoral para as eleições de 23 de Agosto prometendo prosperidade económica e o fim da corrupção no país.

Chamisa, que chefia a Coligação de Cidadãos para Mudança (CCC) iniciou a sua campanha titulada *Para Todos” na cidade de Gweru, a cerca de 300 quilometros a leste da capital harare.

“Tuodo o que vimos é a pobreza, desemprego e milhões a saírem para a diáspora”, disse Chamisa a milhares de apoiantes.

Chamisa criticou as tentativas da polícia de proibir o comício afirmando que as autoridades “têm estado a proíbir as nossas campanhas mas ninguém nos vai tirar do coração do povo”.

Chamisa que perdeu as eleições em 2018 diosse que ^não ceitaremos eleições falsas como da utima vez” e prometeu reformas incluindo melhores salários para os funcionários publicos.

O seupartido planeia gora levar a cmapanha para zonas rurais para tentar ganhar o apoio da populaçãod essas zonas que historicamente tem apoiado a ZANU PF no poder há várias décadas.