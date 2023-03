Zecamutchima em liberdade diz que vai continuar a lutar pela autonomia da Lunda

O líder do “Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe”, José Mateus Zecamutchima, já foi libertado e diz que vai continuar a lutar pela autonomia daquela região por meios pacíficos.

Zecamutchima tinha sido condenado o ano passado a pena de quatro anos prisão na sequência de graves confrontos no Cafunfo em Janeiro de 2021 mas um tribunal ordenou recentemente a sua libertação ao abrigo de uma amnistia governamental.

"Eu me sinto muito mais forte para continuar a batalha da autonomia dos povos da Lunda”, disse Zecamutchima para quem “não vale a pena ter medo”.

“Nós lutamos para acabar com a miséria do povo 47 anos é muito,” afirmou acrescentando ainda que “eu não quero ser rico só quero ver o bem de uma criança a nascer no paraíso de um país que se chama Angola".



Zeca Mutchima assegura que o diálogo vai continuar a ser o instrumento privilegiado da sua luta.

"Depois da nossa cadeia, agora a bola está do lado do governo para dialogar nós vamos continuar", disse.

"Hoje todos correm para Angola norte americanos, franceses, israelitas todos correm para aqui porqueaencontram o melhor aqui, e esse melhor não beneficia o próprio dono da terra", acrescentou.

Dois anos depois dos confrontos no Cafunfo continua incerto o número de mortos mas agora o Observatório para Coesão Social e Justiça e o grupo parlamentar da UNITA falam num balanço de perto de 150 pessoas mortas, para além de outras até agora desaparecidas, sem se saber se estão vivas ou mortas.

Do balanço efectuado da UNITA no local palamentares da UNITA apontam para mais de 100 pessoas assassinadas em Cafunfo, um número que de acordo com Laura Macedo do Observatório para Coesão Social e Justiça pode aumentar devido a pessoas até hoje desaparecidas.

"Pelos números nós íamos a volta de 150 pessoas assassinadas em Cafunfo mas haverá mais....porque aquilo foram mortes em cadeia, pegavam num individuo depois vinha a familia refilar e eles matavam os familiares também para se calarem”, disse.

“Eu estive em Cafunfo agora e aquilo está pior de quando eu tinha sete anos, e eu tenho 60 anos”, acrescentou.

O grupo parlamentar da UNITA tem estado a trabalhar no terreno e o deputado Olívio Kilumbo diz que.o "Cafunfo demonstra incompetência e má governação, uma zona com varias riquezas naturais mas não se consegue partilhar".



O parlamentar aponta o dedo igualmente à comunidade internacional sobretudo o ocidente pela situação que ocorre em Angola.

"Veja que no mesmo ano que acontece em Cafunfo aqueles assassinatos aconteceu também no Tigray, na Etiópia e na Somalia, sobre estes países houve a mão pesada da comunidade internacional mas para o caso de Cafunfo nada houve, fecharam os olhos, legitimando o regime, e estou a falar do ocidente", disse.