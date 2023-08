Xi participará da reunião de líderes do BRICS na África do Sul

O presidente da China, Xi Jinping, participará na reunião dos líderes do BRICS e visitará a África do Sul de 21 a 24 de agosto, disse o Ministério das Relações Exteriores da China em um comunicado na sexta-feira.

Líderes dos cinco países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) se reúnem em Joanesburgo na próxima semana, a partir de 22 de agosto, para discutir como transformar um restrito clube de nações que representam um quarto da economia global numa força geopolítica que pode desafiar o domínio do Ocidente nos assuntos mundiais.

O presidente russo, Vladimir Putin, que enfrenta um mandado de prisão internacional por supostos crimes de guerra na Ucrânia, partcipará por videochamada em vez de comparecer pessoalmente.

Espera-se que a expansão esteja no topo da agenda, já que cerca de 40 nações demonstraram interesse em aderir, formal ou informalmente, de acordo com a África do Sul. Na lista, Arábia Saudita, Argentina e Egito.

A China, buscando expandir a sua influência geopolítica enquanto luta com os Estados Unidos, disse que "dá as boas-vindas a mais parceiros com ideias semelhantes para se juntarem à 'família BRICS' ".

A Rússia também apóia a expansão, enquanto o Brasil resiste, temendo que o já pesado clube veja a sua estatura diluída por ela. A Índia está em cima do muro.

Além de participar da reunião do BRICS, Xi também co-presidirá o Diálogo de Líderes China-África com o seu homólogo sul-africano Cyril Ramaphosa, informou o Ministério das Relações Exteriores da China