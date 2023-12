Voluntários do Corpo da Paz novamente em Moçambique

Moçambique voltará, em 2024, a receber voluntários do Corpo da Paz, dos Estados Unidos da América, foi hoje, 7, anunciado em Maputo.

O memorando de entendimento para tal foi assinado, em Maputo, pela Directora Nacional do Corpo da Paz em Moçambique, Lisa Heintz, e a Secretária Permanente de Estado da Juventude e Emprego (SEJE), Ivete Alane.

A embaixada americana diz em comunicado que “o acordo demonstra a parceria e o compromisso contínuo entre os Estados Unidos e Moçambique à medida que os voluntários são recebidos de volta para promover a missão de paz e amizade”.

O mesmo acrescenta que “os voluntários do Corpo da Paz contribuirão para iniciativas relacionadas com o ensino vocacional para jovens, o ensino do inglês, o tratamento e a prevenção do HIV e a prevenção e erradicação da malária”.

O acto foi testemunhado pelo embaixador dos Estados Unidos em Moçambique, Peter Vrooman, e pelo secretário de Estado da Juventude, Osvaldo Peterburgo.

Na ocasião, o embaixador dos Estados Unidos em Maputo, Peter H. Vrooman, disse que "graças aos esforços do pessoal do Corpo da Paz e dos defensores deste programa do governo de Moçambique, como o Secretario de Estado Petersburgo, os voluntários estão a regressar".

Em 2020, o Corpo de Paz retirou todos os voluntários em todo o mundo, na sequência da eclosão da COVID-19.