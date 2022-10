Visita de Kagame a Maputo destinada a discutir interesses do Ruanda, dizem analistas moçambicanos

O presidente do Ruanda Paul Kagame esteve hoje em Maputo para uma “visita de trabalho” em que analistas moçambicanos dizem terem sido discutidos o crescente envolvimento ecomomico e politico do Ruanda no país

O Ruanda colocou no norte de Moçambique um contingente militar de cerca de 2000 homens, que juntamente com as tropas moçambicanas e da SADC combatem o terrorismo em Cabo Delgado.

O Presidente moçambicano diz que o Ruanda não pediu contrapartidas para o seu envolvimento no combate à insurgência, mas para o analista político, João Mosca, isso não corresponde à verdade, sublinhando a “abertura de muitos negócios em Moçambique".

"O senhor Kagamé já pode vir a Moçambique buscar os seus opositores sem qualquer problema; certas zonas do agro-negócio e do turismo estão abertas para os ruandeses", enfatizou aqauele economist para quem interesses da França na região estão também a ser protegidos através da intervenção do Ruanda

Em Moçambique encontram-se refugiados cidadãos ruandeses e alguns desapareceram em circinstâncias ainda não esclarecidas, havendo quem não veja com bons olhos esta deslocação de Paul Kagamé a Maputo, já que o estadista ruandês tem sido acusado de não respeitar os direitos humanos

dos seus opositores políticos.

O analista político Fernando Lima, critica esta questão de violação dos direitos humanos, mas afirma que do ponto de vista interno, ou seja de Moçambique, a visita de Kagamé faz sentido, "porque há um

progresso assinalável nas operações militares em Cabo Delgado”.

“Isso só foi possível graças a uma contribuição vital das forças ruandesas", acrescentou