Visita de Biden a Selma põe direito de voto novamente em destaque

O Presidente americano Joe Biden vai prestar homenagem aos heróis do "Domingo Sangrento", juntando-se a milhares de pessoas para a comemoração anual do momento seminal do movimento de direitos civis que levou à aprovação de legislação histórica sobre direitos de voto há quase 60 anos.



A visita a Selma, Alabama, neste domingo, 5, é uma oportunidade para Biden falar directamente com a actual geração de activistas dos direitos civis.

Muitos sentem-se desanimados porque Biden não conseguiu cumprir uma promessa de campanha para reforçar o direito de voto e estão ansiosos por ver a sua administração manter o assunto na ribalta.



O Presidente pretende com o seu discurso sublinhar a importância de comemorar o “Domingo Sangrento” para que a história não possa ser apagada, ao mesmo tempo que defende que a luta pelo direito de voto continua a ser parte integrante da justiça económica e dos direitos civis dos negros americanos, de acordo com funcionários da Casa Branca.



A comemoração deste ano também surge quando a cidade histórica de cerca de 18 mil habitantes ainda está a reerguer-se das consequências de um tornado EF-2 de Janeiro, que destruiu e danificou milhares de propriedades em Selma e arredores.



Antes da visita de Biden, o Rev. William Barber II, co-presidente da Campanha dos Pobres, juntamente com seis outros activistas, escrevetam a Biden e a membros do Congresso para expressar a sua frustração com a falta de progresso na legislação sobre direitos de voto.

Também exortaram os políticos de Washington em visita a Selma a não manchar a memória dos falecidos activistas dos direitos civis John Lewis, Hosea Williams e outros com lugares-comuns vazios.

"Estamos a dizer ao Presidente Biden, vamos enquadrar isto para a América como uma questão moral, e vamos mostrar como isto afecta toda a gente", disse Barber em entrevista.

"Quando o direito de voto passou depois de Selma, não ajudou apenas os negros". Ajudou a própria América. Precisamos do Presidente para reestruturar isto: Quando se bloqueia o direito de voto, não se está apenas a prejudicar os negros. Está-se a prejudicar a própria América", acrescentou.



Poucos momentos tiveram tanta importância por tanto tempo para o movimento dos direitos civis como o que aconteceu a 7 de Março de 1965, em Selma, e nas semanas que se seguiram.



Cerca de 600 manifestantes pacíficos liderados por Lewis e Williams reuniram-se nesse dia, apenas semanas após o tiroteio fatal de um jovem negro, Jimmie Lee Jackson, por um soldado do Alabama.



Lewis, que mais tarde se tornaria congressista em representação da Geórgia, e os outros foram brutalmente espancados por soldados e delegados do Xerife do Alabama quando tentavam atravessar a Ponte Edmund Pettus de Selma, no início do que deveria ser uma caminhada de 54 milhas até à capital do Estado em Montgomery, parte de um esforço maior para registar os eleitores negros no Sul.

As imagens da violência policial provocaram a indignação em todo o país.

Dias mais tarde, o líder dos direitos civis Martin Luther King Jr. liderou o que ficou conhecido como a marcha "Turnaround Tuesday", na qual os participantes se aproximaram de um muro da polícia na ponte e rezaram antes de voltarem para trás.



O Presidente Lyndon B. Johnson apresentou a Lei dos Direitos de Voto de 1965 oito dias após o “Domingo Sangrento”, chamando Selma um daqueles raros momentos da história americana em que "a história e o destino se encontram num único momento".

A 21 de Março, Martin Luther King iniciou uma terceira marcha, sob protecção federal, que cresceu aos milhares quando chegaram à capital do Estado.

Cinco meses mais tarde, Johnson assinou a Lei dos Direitos de Voto.



Como candidato à Casa Branca em 2020, Biden prometeu prosseguir uma legislação abrangente para reforçar a protecção dos direitos de voto.



Biden revelou a sua legislação em 2021 - dando-lhe o nome de John Lewis Voting Rights Advancement Act (Lei de Promoção do Direito de Voto de John Lewis), que incluía disposições para restringir o gerrymandering partidário dos distritos do Congresso, derrubar os obstáculos à votação e trazer transparência a um sistema financeiro de campanha obscuro que permite aos doadores ricos financiar causas políticas anonimamente.



A proposta passou na Câmara dos Deputados então controlada pelos democratas, mas não conseguiu reunir os 60 votos necessários para ganhar a aprovação no Senado.

Com os republicanos agora no controlo da Câmara, é altamente improvável a aprovação de uma legislação tão abrangente.



Keisha Lance Bottoms, directora do gabinete de envolvimento público da Casa Branca, disse que Biden compreende a raiva dos activistas dos direitos civis face à falta de progresso.

Os activistas dos direitos civis dizem que a administração Biden pode fazer mais sobre a questão.



Há dois anos, no dia da comemoração anual do “Domingo Sangrento”, Biden emitiu uma ordem executiva ordenando às agências federais que expandissem o acesso ao recenseamento eleitoral, pediu aos chefes das agências que apresentassem planos para dar aos funcionários federais tempo livre para votarem ou para se voluntariarem como trabalhadores eleitorais não partidários, e muito mais.



Mas muitas agências federais estão atrasadas no cumprimento da disposição de registo de voto da ordem de Biden, de acordo com um relatório publicado na quinta-feira, 2, pela Conferência de Liderança sobre Direitos Civis e Humanos.



Apenas três das 10 agências analisadas - os departamentos do Interior, do Tesouro e dos Assuntos dos Veteranos - foram classificadas como estando no bom caminho na integração dos serviços de registo de eleitores nas suas interacções diárias com o público, de acordo com o relatório.



O grupo pediu que se as agências implementem plenamente os esforços de registo de eleitores estabelecidos na ordem executiva, o que geraria mais 3,5 milhões de pedidos de registo de eleitores por ano.