Violência aumenta no Brasil pela primeira vez em dois anos

O Brasil teve um aumento de 8 por cento no número de assassinatos nos dois primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2019, segundo o íIndice Nacional de Homicídios criado pelo portal G1, da Globo, com base nos dados oficiais dos 26 Estados e do Distrito Federal.

No período, registaram-se 7.743 mortes violentas no primeiro bimestre de 2020.

No mesmo período do ano passado, foram 7.195.

Este aumento vai na contramão de 2019, que teve uma reducão de 19 por cento no número de assassinatos em todo o ano.

No primeiro bimestre do ano passado, a diminuição foi ainda maior (25%) em relação a 2018.